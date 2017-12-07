У Сан-Франциско зуміли уникнути найбільшої авіакатастрофи в історії
Сталось це вночі 7 липня. Пасажирський літак авіакомпанії Air Canada, що летів з Торонто, заходив на посадку і помилково попрямував не на злітно-посадкову смугу, а на руліжні доріжки, де в той момент стояли ще чотири лайнера.
"Пілот помилково вишикувався на посадку на руліжні доріжки C, яка йде паралельно посадковій смузі", - цитує телеканал CBC заяву федеральних авіаційних властей.
Диспетчери вчасно зупинили пілота. Літак вдало приземлився з другої спроби. Постраждалих, на щастя, нема
Якщо це правда, за словами відставного капітана авіації компанії United Airlines Росса Аймера, то подія була дуже близько до найбільшої авіакатастрофі в історії.
Аймер запропонував уявити зіткнення Airbus з чотирма повністю заправленими літаками з пасажирами на борту і припустити, якою трагедією це могло закінчитися.
Адміністрація аеропорту і місцева влада розслідують обставини інциденту.
Як повідомляв iPress.ua, у грудні в Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
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