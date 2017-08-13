У Санкт-Петербурзі напали на активістів ЛГБТ і журналістів

У Санкт-Петербурзі декілька людей розпорошили перцевий газ в обличчя ЛГБТ-активістам і журналістам після акції на Марсовому полі.

Постраждали близько 10 активістів, оператор, фотограф Давид Френкель кореспондент Ксенія Клочкова. На місце приїхали лікарі "швидкої допомоги", повідомляє "Радіо Свобода".

Нападниками були молодики у спортивних костюмах.

Як відомо, 12 серпня ЛГБТ-активісти провели на Марсовому полі мітинг. Була затримана одна з учасниць - вона стояла в одиночному пікеті з плакатом "Я люблю свою дружину".

Після акції двоє активістів, які покинули Марсове поле, розповідали, що невідомі бризнули їм в обличчя з газового балончика.

Раніше повідомлялося, що поліція заборонила заплановану раніше ходу за рівноправність, незважаючи на те, що в п'ятницю суд визнав її законною, оскільки Марсове поле є гайд-парком. Поліція ж стверджувала, що на цьому місці має пройти узгоджена акція прокремлівського Національно-визвольного руху "на захист традиційних, моральних і сімейних цінностей".

Нагадаємо, що в російському місці Омськ, суд присудив виплату місцевому жителю Едуарду Мире 30 тисяч рублів за те, що його відмовилися взяти на роботу в зв'язку з його нетрадиційною орієнтацією.