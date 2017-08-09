У Санкт-Петербурзі в результаті пожежі в Ермітажі загинули музейні коти

У Санкт-Петербурзі під час пожежі в будівлі Ермітажу в Зимовому палаці загинули три або чотири кішки.

Всього в музеї живуть від 50 до 70 котів. П'ятого кота пожежникам вдалося відкачати, інформує "Фонтанка".

У прес-службі музею підтвердили загибель чотирьох котів. Це сталося через отруєння газом, який утворився після загоряння, повідомляє "Інтерфакс".

Лікар ермітажних котів Ганна Кондратьєва підтвердила виданню MR7.ru, що кілька кішок загинули.

"Ми зараз у підвалі і продовжуємо знаходити тіла загиблих котиків", - сказала вона.

Ермітажні коти офіційно перебувають на території петербурзького Зимового палацу з часів його побудови. Вони запобігають розмноженню пацюків і мишей у музеї.

Задимлення в підвальному приміщенні Зимового палацу відбулося близько 12 години. На місце відправили 15 пожежних розрахунків. О 12:40 пожежу було ліквідовано. З будівлі евакуювали 20 осіб. Причину загоряння встановлюють.

Нагадаємо, що в Немишлянському районі Харкова запровадили карантин через скаженого кота.