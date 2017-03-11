У санкційний список Канади потрапили 30 громадян Росії

У список потрапили, зокрема, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, екс-співробітник СК МВС Росії і фігурант американського "списку Магінтского" Павло Карпов

Влада Канади ввела санкції стосовно 30 громадян Росії. Санкції пов'язані з "актом Магнітського", який нещодавно вступив у силу.

"Відповідно до закону, який вступає у силу, Канада вводить санкції проти 30 осіб, що мають відношення до корупційних дій та шахрайства, яке Магнітський розслідував у 2008 році", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС Канади.

У список потрапили, зокрема, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, екс-співробітник СК МВС Росії і фігурант американського "списку Магінтского" Павло Карпов.

Також у списку екс-заступник начальника відділу СК МВС Росії Наталія Виноградова, яка займалася розслідування справи Сергія Магнітського.

"Закон Магнітського" був ухвалений Конгресом США наприкінці 2012 року. Він передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини.

Нагадаємо, 27 жовтня американська газета The New York Times опублікувала список з 39 російських організацій, проти яких можуть бути введені нові санкції США.