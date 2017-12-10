У САП визначилися із запобіжним заходом для заступника міністра оборони

Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотатимуть про обрання затриманому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 75 мільйонів гривень.

Водночас іншому затриманому, директору департаменту держзакупівель Міноборони Володимиру Гулевичу, проситимуть арешт із можливістю внести заставу в розмірі 8 мільйонів гривень, інформує "Українська правда" з посиланням на джерело.

Нагадаємо, що посадовцям Міноборони оголосили підозру через махінації з закупівлею касок та бронежилетів.

Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

За інформацією "Наших грошей", у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з депутатом від БПП Олександром Грановським.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він "Українській правді".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.

Згодом, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про ще двох затриманих у справі про корупційну схему з розтрати державних коштів під час закупівлі палива для Міноборони.