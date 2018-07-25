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У САП закрили справу проти Дзензерського, який забув про 4 млрд грн

За даними слідства Дзензерський не відобразив відомості про наявність фінансових зобов’язань у загальній сумі понад 4 млрд грн
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі закрили кримінальне провадження щодо нардепа від "Народного фронту" Дениса Дзензерського за фактом невнесення ним усіх відомостей у декларацію.
У САП закрили справу проти Дзензерського, який забув про 4 млрд грн Фото:vikna.if.ua

"Рішення прийняте нібито на підставі "наукових роз’яснень" щодо тлумачення поняття "фінансові зобов’язання". Національне антикорупційне бюро України переконане, тлумачити законодавство має право лише Конституційний Суд, а не окремі науковці чи інститути. Відтак, рішення прокурора НАБУ планує оскаржити", - повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ нагадали, що за даними слідства Дзензерський не відобразив відомості про наявність фінансових зобов’язань у загальній сумі понад 4 млрд грн. Це – кошти, які стягуються з нього на підставі судових рішень, що набрали законної сили.

"У липні 2017 року детективи разом з прокурорами САП звернулися до Генерального прокурора з проектом подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного обранця за вищевказаними фактами. Однак, подання було повернуто на доопрацювання. Детективи НАБУ усунули недоліки", - заявили у відомстві.

"Проте прокурори антикорупційної прокуратури вирішили закрити справу, обґрунтовуючи рішення суперечливими роз’ясненнями деяких науковців, відповідно до яких фінансові зобов’язання нібито не можуть виникати на підставі судових рішень", – сказано у заяві.

Як повідомлялося, у липні 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла на погодження генпрокурора подання про зняття недоторканності з Дениса Дзензерського через декларування ним недостовірної інформації.

В лютому 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро висновки за результатами перевірки декларацій Дзензерського за 2015 та 2016 роки.

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25 07 2018 21:13
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