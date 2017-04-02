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У Сартані в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено 30 будівель, - ФОТО

ПІд обстріл потрапив будинок з дітьми
За інформацією на 9 ранку суботи, внаслідок обстрілу Сартани у п'ятницю пошкоджено 30 будівель, з яких 28 – приватних домоволодінь.
У Сартані в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено 30 будівель, - ФОТО Фото:dn.npu.gov.ua

За розпорядженням керівника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна місцевий особовий склад чоловіків-поліцейських було піднято по тривозі, в приміщенні сартанського відділення поліції розгорнуто оперативний штаб, де відбувається координація наявних сил та засобів, - повідомляє прес-служба поліції Донеччини, зазначаючи, що протягом доби бойовики двічі наносили артудар по прифронтовому селищу.

Наразі документування наслідків злочину терористів триває, наряди поліції патрулюють Сартану та наближену до неї Талаківку.

Фото:dn.npu.gov.ua

Під час бойових дій частину селища було знеструмлено, без світла залишилися і мешканці Талаківки. У деяких будинках осколками було перебито газопровід та припинено подачу газу.

Фото:dn.npu.gov.ua

Комунальні служби, що працювали в умовах цілковитої темряви, за кілька годин відновили електропостачання. Без газу залишається один будинок.

Фото:dn.npu.gov.ua

Крім осколкових пошкоджень будинків зафіксовано два прямих влучення. У помешканні, що на вулиці Північній, вибуховою хвилею вибито усі вікна. В момент обстрілу в будинку перебувала сім’я з трьома дітьми. Ніхто не постраждав, але було вбито собаку.

Фото:dn.npu.gov.ua

Загалом снаряди розірвалися на 6 вулицях – Крайній, Пушкіна, Північній, тупіку Північному, Генерала Куркчі та Шмідта.

Фото:dn.npu.gov.ua

Нагадаємо, пізно ввечері в п'ятницю бойовики обстріляли стару частину Авдіївки. Снаряд потрапив в квартиру, де перебували мати і п'ятеро дітей.

Зазначимо, що за минулу добу бойовики 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, троє військових ЗСУ загинули, семеро поранені

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04 02 2017 12:33
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