У Саудівській Аравії іноземцям заборонять працювати в магазинах

У перелік магазинів, де можуть працювати лише саудівські піддані, входять 12 різновидів торгових підприємств. Окрім того, у магазинах дозволять працювати жінкам

Міністерство праці і соціального розвитку Саудівської Аравії випустило перелік магазинів, де з вересня цього року будуть приймати на роботу тільки саудівських підданих.

Про це повідомляє саудівське агентство новин SPA з посиланням на представника міністерства Халида аль-Хаїля.

"Перелік магазинів, працювати в яких зможуть тільки саудівські піддані, включає 12 різновидів торгових підприємств, зокрема магазини з продажу годинників, окулярів, медичного обладнання, будівельних матеріалів, меблів, одягу, автомобільні салони і магазини з продажу запчастин", - цитує аль-Хаїля агентство.

Міністр також підтвердив, що збирається винаймати на роботу в магазини саудівських жінок.

Раніше повідомлялося, що султанат Оман також ввів заборону на винаймання на роботу іноземців у 10 різних сферах у рамках плану зі збільшення зайнятості його підданих.

Раніше кронпринц Мухаммад бін Салман ініціював й інші зміни, що розширювали права жінок у країні. Зокрема, їм дозволили отримувати водійські посвідчення та сідати за кермо. До цього Саудівська Аравія була єдиною країною в світі із такою забороною - обмеження діяли з 1957 року.

Утім, у країні жінки досі можуть робити багато речей лише з дозволу чоловіків. Зокрема, подавати заявку на отримання паспорта, подорожувати за кордон, відкривати рахунок у банку та інше. Крім цього, жінки зобов’язані носити хустки і одяг, що закриває тіло з голови до ніг, також їм заборонено брати участь у виборах.

Згідно з планом кронпринца, до 2030 року в країні планується пом’якшення деяких законів і розвиток економіки поза традиційними для країни уявленнями.

Нагадаємо, Саудівська Аравія дозволила жінкам старше 25 років в’їжджати до країни за туристичними візами без супроводу чоловіків.