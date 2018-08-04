У Саудівській Аравії почали розслідування щодо "корупціонерів"

Саудівські слідчі почали розслідування діяльності принців, бізнесменів та високопоставлених чиновників через підозри в корупції

Саудівські органи юстиції розпочали розслідування через підозри у корупції та відмиванні коштів.

Про це заявив заступник генерального прокурора Саудівської Аравії Сауд аль-Хамад в інтерв'ю одному з арабських видань, опублікованому в неділю, 8 квітня, пише DW.

Серед фігурантів справ багато принців, бізнесменів та високопоставлених чиновників, пояснив аль-Хамад.

За його словами, чимало підозрюваних відмовилися від співпраці зі слідством. Усі розслідувані випадки розглядатимуть окремо, наголосив аль-Хамад. Деякими з них займатимуться органи, що спеціалізуються на боротьбі з відмиванням коштів. Інші розглядатимуть суди, що займаються справами національної безпеки та тероризму, зазначив заступник генпрокурора королівства.

У листопаді минулого року в королівстві висунули звинувачення в корупції 381 особі. Серед них були принци, відомі посадовці та впливові бізнесмени. Підозрюваних арештували й помістили під варту в п'ятизірковому готелі Ritz Carlton в Ер-Ріяді. Згодом більшість з них або визнали обвинувачення й врегулювали питання, сплативши штрафи та вийшовши на волю, або ж проти них забракло доказів.

Наприкінці січня 2018 року повідомлялося, що сукупний обсяг сплачених підозрюваними сум та переданих державі активів перевищив 100 млрд доларів США.

Сьогодні 56 людей ще залишаються під вартою. Про їхнє місце перебування нічого не відомо.