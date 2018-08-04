Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Саудівській Аравії почали розслідування щодо "корупціонерів"

Саудівські слідчі почали розслідування діяльності принців, бізнесменів та високопоставлених чиновників через підозри в корупції
Саудівські органи юстиції розпочали розслідування через підозри у корупції та відмиванні коштів.
У Саудівській Аравії почали розслідування щодо "корупціонерів" Фото: afp.com

Про це заявив заступник генерального прокурора Саудівської Аравії Сауд аль-Хамад в інтерв'ю одному з арабських видань, опублікованому в неділю, 8 квітня, пише DW.

Серед фігурантів справ багато принців, бізнесменів та високопоставлених чиновників, пояснив аль-Хамад.

За його словами, чимало підозрюваних відмовилися від співпраці зі слідством. Усі розслідувані випадки розглядатимуть окремо, наголосив аль-Хамад. Деякими з них займатимуться органи, що спеціалізуються на боротьбі з відмиванням коштів. Інші розглядатимуть суди, що займаються справами національної безпеки та тероризму, зазначив заступник генпрокурора королівства.

У листопаді минулого року в королівстві висунули звинувачення в корупції 381 особі. Серед них були принци, відомі посадовці та впливові бізнесмени. Підозрюваних арештували й помістили під варту в п'ятизірковому готелі Ritz Carlton в Ер-Ріяді. Згодом більшість з них або визнали обвинувачення й врегулювали питання, сплативши штрафи та вийшовши на волю, або ж проти них забракло доказів.

Наприкінці січня 2018 року повідомлялося, що сукупний обсяг сплачених підозрюваними сум та переданих державі активів перевищив 100 млрд доларів США.

Сьогодні 56 людей ще залишаються під вартою. Про їхнє місце перебування нічого не відомо.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2018 23:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.