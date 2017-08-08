У Саудівській Аравії помер принц Салман бен Саад бен Абдаллах бен Туркі Аль-Сауд.

Похорон відбудеться у вівторок, 8 серпня, після денної молитви в мечеті Імама Туркі бен Абдулли в столиці королівства Ер-Ріяді.

Причини смерті принца не розкриваються, повідомляє державне агентство SPA з посиланням на заяву Королівського двору.

Нагадаємо, що напередодні один з саудівських принців зробив спробу замаху на життя наслідного принца країни Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда в місті Джидда.

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд може вже в найближчі п'ять місяців відмовитися від трону на користь сина, якого він недавно офіційно зробив спадкоємцем. Найближчим часом він відправиться в Марокко у відпустку, і в його відсутність Мухаммед бен Салман буде виконувати обов'язки короля, що стане для нього своєрідною перевіркою.