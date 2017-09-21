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У Саудівській Аравії скасували заборону на інтернет-дзвінки

Саудівська комісія з комунікацій отримала право на прослуховування дзвінків і цензурування переданих даних
Уряд Саудівської Аравії зняв заборону на дзвінки через мобільні додатки Skype, Messenger, WhatsApp і Viber.
У Саудівській Аравії скасували заборону на інтернет-дзвінки Фото: appleinsider.ru

Зазначається, що натепер запрацювали лише два додатки. Messenger і Viber, як і раніше, недоступні, повідомляє агентство Reuters з посиланням на представника уряду.

Згідно з новим законом, комісія з комунікацій та інформаційних технологій отримала право на прослуховування дзвінків і цензурування переданих даних. Як пояснили представники місцевого телекомунікаційного оператора CITC, це необхідний захід, який дасть можливість захистити особисту інформацію користувачів і за потреби заблокувати передачу даних, що порушують законодавство королівства.

Як пише Reuters, скасування заборони має стимулювати онлайн-бізнес, оскільки королівство зараз прагне збільшити ненафтові доходи.

Заборона на дзвінки через мобільні додатки діє в Саудівській Аравії з 2013 року. Влада королівства ввели її, щоб не допустити поширення на території країни "арабської весни" та перешкодити опозиційним активістам і бойовикам зв'язуватися з однодумцями за кордоном.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії жінки вперше в історії королівства зможуть працювати авіадиспетчерами.

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21 09 2017 15:57
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