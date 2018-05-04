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У Саудівській Аравії відкриється перший після 35-річної заборони кінотеатр

За попередньою інформацією, першим показаним фільмом стане американська кінокартина "Чорна пантера"
У Саудівській Аравії 18 квітня почне свою роботу перший після 35-річної перерви кінотеатр.
У Саудівській Аравії відкриється перший після 35-річної заборони кінотеатр Фото: AP Photo / Kamran Jebreil

Кінотеатр відкриється у столиці країни Ер-Ріяді, повідомляє Reuters з посиланням на владу країни. 

За словами джерела агентства, першим показаним фільмом стане американська кінокартина "Чорна пантера" режисера Райна Куглера. Фільм знятий за мотивами коміксів Стена Лі і Джека Кербі про вигаданого персонажа видавництва Marvel Comics.

Раніше влада Саудівської Аравії підписала угоду з американською компанією AMC Entertainment Holdings про відкриття у країні до 40 кінотеатрів протягом п'яти років, відзначає агентство.

У грудні 2017 року міністр культури та інформації країни Авад бен Салеха аль-Авада повідомив, що влада Саудівської Аравії з початку 2018 року дозволить відкрити в королівстві громадські кінотеатри після 35-річної перерви. Кінотеатри були заборонені на початку 80-х на тлі посилення ісламістських настроїв у країні.

"За рахунок розвитку культурної сфери ми створимо нові робочі місця, дамо нові можливості для навчання, а також розширимо можливості королівства в сфері розваг", - сказав міністр.

Влада Саудівської Аравії очікує, що до 2030 року в королівстві з'явиться понад 300 кінотеатрів, що дасть економіці додаткові $ 24 млрд і створить близько 30 тис. постійних робочих місць.

Нагадаємо, що Міністерство праці і соціального розвитку Саудівської Аравії випустило перелік магазинів, де з вересня цього року будуть приймати на роботу тільки саудівських підданих.

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05 04 2018 09:19
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