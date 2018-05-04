У Саудівській Аравії відкриється перший після 35-річної заборони кінотеатр
Кінотеатр відкриється у столиці країни Ер-Ріяді, повідомляє Reuters з посиланням на владу країни.
За словами джерела агентства, першим показаним фільмом стане американська кінокартина "Чорна пантера" режисера Райна Куглера. Фільм знятий за мотивами коміксів Стена Лі і Джека Кербі про вигаданого персонажа видавництва Marvel Comics.
Раніше влада Саудівської Аравії підписала угоду з американською компанією AMC Entertainment Holdings про відкриття у країні до 40 кінотеатрів протягом п'яти років, відзначає агентство.
У грудні 2017 року міністр культури та інформації країни Авад бен Салеха аль-Авада повідомив, що влада Саудівської Аравії з початку 2018 року дозволить відкрити в королівстві громадські кінотеатри після 35-річної перерви. Кінотеатри були заборонені на початку 80-х на тлі посилення ісламістських настроїв у країні.
"За рахунок розвитку культурної сфери ми створимо нові робочі місця, дамо нові можливості для навчання, а також розширимо можливості королівства в сфері розваг", - сказав міністр.
Влада Саудівської Аравії очікує, що до 2030 року в королівстві з'явиться понад 300 кінотеатрів, що дасть економіці додаткові $ 24 млрд і створить близько 30 тис. постійних робочих місць.
Нагадаємо, що Міністерство праці і соціального розвитку Саудівської Аравії випустило перелік магазинів, де з вересня цього року будуть приймати на роботу тільки саудівських підданих.
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