У Саудівській Аравії за підозрою в корупції затримали 11 принців та 4 міністрів
Про причини цього рішення поки не повідомляється, але експерти пов'язують це з тим, що за декілька годин до цього було оголошено про створення антикорупційного комітету. Новий орган очолив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман, повідомляє DW.com з посиланням на телеканал Al Arabija.
За інформацією агентства SPA, він відсторонив від своїх посад трьох високопоставлених чиновників: міністра національної гвардії принца Мітаба бен Абдуллу, міністра економіки і планування Аделя Факіха і командувача морським флотом Абдуллу аль-Султана.
Принц Мухаммед бен Сальман раніше оголошував про намір радикально модернізувати країну і її економіку.
Нагадаємо, що колишній міністр туризму Ізраїлю Стас Місежніков уклав угоду з прокуратурою, визнавши себе винним у шахрайстві і порушенні громадської довіри. За умовами угоди, Місежніков відправиться за ґрати на 15 місяців і виплатить 70 тис. шекелів штрафу.
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