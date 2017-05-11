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У Саудівській Аравії за підозрою в корупції затримали 11 принців та 4 міністрів

За декілька годин до затримань було оголошено про створення антикорупційного комітету
У Саудівській Аравії в суботу, 4-го листопада, затримали чотирьох чинних міністрів та 11 принців.
У Саудівській Аравії за підозрою в корупції затримали 11 принців та 4 міністрів Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд і наслідний принц Мухаммед бен Сальман. Фото: Balkis Press/ABACA/PA Image

Про причини цього рішення поки не повідомляється, але експерти пов'язують це з тим, що за декілька годин до цього було оголошено про створення антикорупційного комітету. Новий орган очолив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман, повідомляє DW.com з посиланням на телеканал Al Arabija.

За інформацією агентства SPA, він відсторонив від своїх посад трьох високопоставлених чиновників: міністра національної гвардії принца Мітаба бен Абдуллу, міністра економіки і планування Аделя Факіха і командувача морським флотом Абдуллу аль-Султана.

Принц Мухаммед бен Сальман раніше оголошував про намір радикально модернізувати країну і її економіку.

Нагадаємо, що колишній міністр туризму Ізраїлю Стас Місежніков уклав угоду з прокуратурою, визнавши себе винним у шахрайстві і порушенні громадської довіри. За умовами угоди, Місежніков відправиться за ґрати на 15 місяців і виплатить 70 тис. шекелів штрафу.

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05 11 2017 11:38
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