У Саудівській Аравії жінка вперше отримала важливу урядову посаду

У країні діє програма економічних та соціальних реформ "Бачення-2030"

Саудівська Аравія продовжує розширювати права жінок. Жінка вперше зайняла важливу державну посаду - Емана аль-Гаміді стала помічницею голови провінції Аль-Хубар.

Вона обійняла цей пост в рамках "плану збільшення" кількості жінок на керівних посадах в країні у відповідності з програмою "Бачення-2030", повідомляє DW з посиланням на міністерство культури та інформації Саудівської Аравії.

Програма економічних та соціальних реформ "Бачення-2030" передбачає збільшення частки жінок на ринку праці з нинішніх 22 до 30 відсотків.

Напередодні король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд підписав указ, яким дозволив жінкам отримувати водійські права і керувати автомобілями. А 23 вересня в Саудівській Аравії жінкам уперше дозволили відвідати стадіон.

Сотні жінок мали змогу в супроводі своїх родин побувати на королівському стадіоні в столиці країни Ер-Ріяді під час святкування національного свята - дня єдності королівства. У липні саудівське міністерство освіти дозволило школяркам державних шкіл займатися спортом.

Тим не менш, Саудівськіа Аравія продовжує проводити сувору політика розділення людей за статтю. Наприклад, жінкам заборонено починати навчання та подорожувати без дозволу батька, чоловіка або брата.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії жінки вперше в історії королівства зможуть працювати авіадиспетчерами.

Уряд Саудівської Аравії зняв заборону на дзвінки через мобільні додатки Skype, Messenger, WhatsApp і Viber.