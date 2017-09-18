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У Саудівській Аравії жінкам дозволили працювати авіадиспетчерами

Жінкам доведеться пройти річне навчання в державній академії цивільної авіації
У Саудівській Аравії жінки вперше в історії королівства зможуть працювати авіадиспетчерами.
У Саудівській Аравії жінкам дозволили працювати авіадиспетчерами Мусульманські жінки у нікабі. Фото: islamnews.ru

Компанія Saudi Air Navigation Services готова прийняти жінок на роботу після того, як вони пройдуть річне навчання в державній академії цивільної авіації, повідомляє Arabian Business.

У компанії відзначили, що цей план є частиною національної програми Vision 2030. Вона закликає до диверсифікації економіки і збільшення робочих місць для підданих королівства.

У червні 2013 року телеканал Al Arabiya повідомляв, що в Саудівській Аравії з'явилася перша жінка-авіадиспетчер. Зазначалося, що вона буде "займатися супроводом літаків по радіозв'язку", при цьому їй заборонено з'являтися на льотному полі.

У Саудівській Аравії жінкам без супроводу близького родича-чоловіка не можна відвідувати державні установи, включаючи аеропорти та аеродроми. Інші права жінок у країні також обмежені. Вони зобов'язані отримувати дозволи чоловіків на подорожі, освіту, працевлаштування та хірургічне втручання. Також вони не мають права водити машину.

Нагадаємо, що в Тунісі скасували закон, який забороняє жінкам виходити заміж за немусульман.

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18 09 2017 19:16
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