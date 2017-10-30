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У Саудівській Аравії жінкам дозволили відвідувати спортивні заходи на трьох стадіонах країни

Жінки Саудівської Аравії отримають постійне право відвідувати три арени країни
У Саудівській Аравії з 2018 року жінкам буде дозволено відвідувати спортивні заходи на трьох головних аренах країни
У Саудівській Аравії жінкам дозволили відвідувати спортивні заходи на трьох стадіонах країни Фото:Arab News

Про це пише газета Arab News.

"Влада займеться переобладнанням головних стадіонів в Ер-Ріяді, Ед-Даммамі і Джидді, щоб підготувати їх до прийому сімей, починаючи з 2018 року", - заявив голова Головного управління спорту королівства Турки аш - Шейх.

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує побудувати інноваційне місто NEOM за $500 млрд, у якому число роботів перевищить кількість людей.

Також у Саудівській Аравії жінки вперше в історії королівства зможуть працювати авіадиспетчерами.

Уряд Саудівської Аравії зняв заборону на дзвінки через мобільні додатки Skype, Messenger, WhatsApp і Viber.

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30 10 2017 06:50
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