ПОЛІТИКА НОВИНИУ Саудівській Аравії з 2018 року жінкам буде дозволено відвідувати спортивні заходи на трьох головних аренах країниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Саудівській Аравії жінкам дозволили відвідувати спортивні заходи на трьох стадіонах країни
Жінки Саудівської Аравії отримають постійне право відвідувати три арени країни
Фото:Arab News
Про це пише газета Arab News.
"Влада займеться переобладнанням головних стадіонів в Ер-Ріяді, Ед-Даммамі і Джидді, щоб підготувати їх до прийому сімей, починаючи з 2018 року", - заявив голова Головного управління спорту королівства Турки аш - Шейх.
Нагадаємо, Саудівська Аравія планує побудувати інноваційне місто NEOM за $500 млрд, у якому число роботів перевищить кількість людей.
Також у Саудівській Аравії жінки вперше в історії королівства зможуть працювати авіадиспетчерами.
Уряд Саудівської Аравії зняв заборону на дзвінки через мобільні додатки Skype, Messenger, WhatsApp і Viber.
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