У Саудівській Аравії жінкам уперше видали ліцензії пілотів

У Саудівській Аравії Генеральне управління цивільної авіації (GACA) видало п'ять ліцензій для жінок-пілотів.

Таким чином, жінкам дозволили працювати командирами екіпажів на літаках авіакомпанії Saudi Arabian Airlines (Saudia), повідомляє Al Arabiya.

Видача ліцензій громадянкам Саудівської Аравії є частиною плану дій GACA, згідно з яким жінки отримають можливість працювати в авіаційному секторі, що є однією з цілей Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Останнім часом велика кількість жінок із Саудівської Аравії працювала в GACA і в компаніях, які надають послуги в технічних областях.

Нагадаємо, керівництво найбільшої іранської авіакомпанії Iran Air прийняло рішення про відкриття вакансій пілотів для жінок.

Також, Саудівська Аравія дозволила жінкам старше 25 років в’їжджати до країни за туристичними візами без супроводу чоловіків. Додамо, жінкам Саудівської Аравії дозволили мати власний бізнес.