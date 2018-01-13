У Саудівській Аравії жінки вперше відвідали футбольний матч

В Саудівській Аравії вперше в історії країни жінки змогли відвідати футбольний матч.

Це стало можливим завдяки скасуванню заборони - дозвіл почав діяти з початку 2018 року. Його ініціював кронпринц Мухаммад бін Салман.

Жінки відвідали матч між командами Аль-Ахлі та Аль-Батен, що відбувся у місті Джидда в п’ятницю 12 січня. Їх впускали на стадіон через окремі входи, призначені для жінок та відвідувачів із сім’ями, повідомляє AFP.

На трибунах для жінок також виділили окремі місця. Попри ряд обмежень, відвідувачки футбольного матчу залишились у захваті. Ламія Халед Нассер так прокоментувала AFP свої відчуття: "Ця подія свідчить про те, що ми йдемо до процвітаючого майбутнього. Я дуже пишаюся тим, що стала свідком цієї знакової зміни".

Раніше кронпринц Мухаммад бін Салман ініціював й інші зміни, що розширювали права жінок у країні. Зокрема, їм дозволили отримувати водійські посвідчення та сідати за кермо. До цього Саудівська Аравія була єдиною країною в світі із такою забороною - обмеження діяли з 1957 року.

Утім, у країні жінки досі можуть робити багато речей лише з дозволу чоловіків. Зокрема, подавати заявку на отримання паспорта, подорожувати за кордон, відкривати рахунок у банку та інше. Крім цього, жінки зобов’язані носити хустки і одяг, що закриває тіло з голови до ніг, також їм заборонено брати участь у виборах.

Згідно з планом кронпринца, до 2030 року в країні планується пом’якшення деяких законів і розвиток економіки поза традиційними для країни уявленнями.

Нагадаємо, Саудівська Аравія дозволила жінкам старше 25 років в’їжджати до країни за туристичними візами без супроводу чоловіків.