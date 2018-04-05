У СБУ не знають, чи є підстави для затримання бразильця Лусваргі
"Зараз Лусваргі буде перебувати у кабінеті слідчих, з ним буде проводитися профілактична бесіда. Поки я не можу прогнозувати, яка буде його подальша доля і чи буде він затриманий", - сказала речниця СБУ Олена Гітлянська, передає "Громадське".
На питання журналіста, чи є правові підстави для затримання і чи є якесь відкрите кримінальне провадження щодо Лусваргі, аби суд його арештував, Гітлянська відповіла:
"Я цього не знаю. Був вирок, але зараз не можу повідомити, чи є підстави для його затримання. Зараз наші спеціалісти будуть з ним спілкуватися, опитувати, після цього буде процесуальне рішення. Зараз я не вповноважена говорити такі деталі".
Нагадаємо, що сьогодні в Києві праворадикали затримали бойовика так званих угруповань "ЛНР" і "ДНР", бразильця Рафаеля Лусваргі.
Додамо, що Лусваргі, який воював на Донбасі на боці бойовиків "ДНР", опинився на волі і зараз живе у Свято-Покровському Голосіївському монастирі Української православної церкви (Московський патріархат).
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