У СБУ розповіли про умови утримання Єфремова

У Службі безпеки України розповіли про умови утримання екс-голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова. Таким чином СБУ спростувала інформацію адвокатів, яка опублікована в інтерв'ю в одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.

"Олександр Єфремов перебуває в стандартній 2-місній камері площею 13,5 кв. м, що обладнана всім необхідним. Вікно з кватиркою вільно відкривається за бажанням затриманого", - йдеться в повідомленні СБУ в Facebook.

СБУ зазначає, що за весь час перебування під вартою Єфремов і його адвокати не подали жодної скарги, в тому числі на умови утримання.

Відомство готове за зверненням адвокатів надати можливість уповноваженому Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковській для ознайомлення з умовами утримання Єфремова.

Раніше іPress.ua повідомляв, що слухання у справі колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді і в сприянні діяльності так званої "ЛНР", перенесено на 10 січня.

Нагадаємо, що 1 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Олександра Єфремова на два місяці. Термін утримання під вартою закінчувався 28 вересня 2016 року.

Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Термін попереднього тримання під вартою Єфремова спливав о 0:00 25 листопада.

В знак протесту проти того, що суддя Володимир Карабань не задовольняв клопотання адвокатів, Єфремов відмовився від своїх адвокатів.

Окрім того, 3 січня Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.

Згодом Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на продовження арешту екс-голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова на 17 січня.родна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).