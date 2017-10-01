У СБУ розповіли про умови утримання Єфремова
"Олександр Єфремов перебуває в стандартній 2-місній камері площею 13,5 кв. м, що обладнана всім необхідним. Вікно з кватиркою вільно відкривається за бажанням затриманого", - йдеться в повідомленні СБУ в Facebook.
СБУ зазначає, що за весь час перебування під вартою Єфремов і його адвокати не подали жодної скарги, в тому числі на умови утримання.
Відомство готове за зверненням адвокатів надати можливість уповноваженому Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковській для ознайомлення з умовами утримання Єфремова.
Раніше іPress.ua повідомляв, що слухання у справі колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді і в сприянні діяльності так званої "ЛНР", перенесено на 10 січня.
Нагадаємо, що 1 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Олександра Єфремова на два місяці. Термін утримання під вартою закінчувався 28 вересня 2016 року.
Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Термін попереднього тримання під вартою Єфремова спливав о 0:00 25 листопада.
В знак протесту проти того, що суддя Володимир Карабань не задовольняв клопотання адвокатів, Єфремов відмовився від своїх адвокатів.
Окрім того, 3 січня Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.
Згодом Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на продовження арешту екс-голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова на 17 січня.родна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
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