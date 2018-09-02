У СБУ заперечують побиття Шепелєва

У Службі безпеки заявили, що не застосовували силу під час затримання екс-депутата Олександра Шепелєва.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

"Служба безпеки України діє виключно у рамках чинного законодавства, зокрема під час вчорашнього затримання громадянина Олександра Шепелєва нами не застосовувалась сила", - написала вона.

Вона наголосила, що 9 лютого військова прокуратура порушила кримінальне провадження за ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу за заявою Шепелєва.

"Прокурор визначив підслідність у цьому провадженні за слідчими Службою безпеки. Відповідно, буде призначена судово-медична експертиза, яка визначить давність нанесення тілесних ушкоджень та їх ступень тяжкості", - пояснила вона.

Речниця додала, що вважає синці Шепелєва не вчорашніми.

"Від себе особисто можу порадити людям, які не можуть почекати завершення експертизи звернутись до фахівців, які на моє переконання навіть по фото скажуть, що синці явно не вчорашні", - стверджує Гітлянська.

Нагадаємо, сьогодні 9 лютого Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще низки злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

Як відомо, справу проти Шепелєва було відкрито в 2012 року. Екс-депутат від БЮТ був затриманий на території Угорщини на початку липня 2013 року. Пізніше його екстрадували до України і заарештували. Згодом екс-нардепа перевели до лікарні, звідки він втік в липні 2014 року. У вересні 2014 рокуІнтерпол оголосив у розшук депутата-втікача. Менш ніж через рік він був затриманий в Підмосков'ї і заарештований московським судом. У серпні він вийшов з російського СІЗО. 3 квітня 2015 року Генеральна прокуратура України звернулася до Генпрокуратури РФ із запитом про видачу Шепелєва. У серпні 2016 року в ГПУ повідомили, що Російська Федерація офіційно відмовила Україні в його екстрадиції.

В Україні Шепелєву інікримінують причетність до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму понад 220 млн грн, а також участь спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315,3 млн грн в березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють в участі в скоєнні замаху на вбивство колишнього акціонера "Родовід банку" Сергія Дядечка.