У СБУ заявили, що планують допитати намісника Києво-Печерської лаври Павла

Служба безпеки України найближчими днями викличе на допит намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла, який представляє УПЦ Московського патріархату.

Про це "Громадському" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, митрополита Павла планують допитати як свідка у справі, порушеній за частиною 2 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

На запитання, хто є підозрюваним у цій справі, Гітлянська відповіла: "Це справа фактова, підозрюваних немає".

Вона підтвердила, що після завершення слідчих дій - обшуків, експертиз та допитів - може бути вирішене питання про висунення підозри.

Як повідомлялося, в межах цієї ж справи СБУ в Рівненській області допитала 12 священиків місцевих єпархій УПЦ Московського патріархату. Також в СБУ заявили, що під час обшуків у помешканнях УПЦ МП найшли брошури, які розпалюють релігійну ворожнечу.

Додамо, Служба безпеки прийшла з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.