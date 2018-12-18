У СБУ заявили, що планують допитати намісника Києво-Печерської лаври Павла
Про це "Громадському" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
За її словами, митрополита Павла планують допитати як свідка у справі, порушеній за частиною 2 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.
На запитання, хто є підозрюваним у цій справі, Гітлянська відповіла: "Це справа фактова, підозрюваних немає".
Вона підтвердила, що після завершення слідчих дій - обшуків, експертиз та допитів - може бути вирішене питання про висунення підозри.
Як повідомлялося, в межах цієї ж справи СБУ в Рівненській області допитала 12 священиків місцевих єпархій УПЦ Московського патріархату. Також в СБУ заявили, що під час обшуків у помешканнях УПЦ МП найшли брошури, які розпалюють релігійну ворожнечу.
Додамо, Служба безпеки прийшла з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.
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