У СБУ заявили, що запобігли кібератаці на хлоропереливну станцію на Дніпропетровщині
Фахівці спецслужби встановили, що протягом декількох хвилин системи управління технологічними процесами і системи виявлення ознак аварійних ситуацій підприємства були уражені комп'ютерним вірусом VPNFilter з території РФ. Зазначають, що продовження кібератаки могло призвести до зриву технологічних процесів і можливої аварії.
"Задум кібератаки полягав у блокуванні сталого функціонування переливної станції, яка забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційні підприємства на всій території України", - повідомляють на сайті СБУ.
СБУ також стверджує, що так удалося запобігти потенційній техногенній катастрофі. Шкідливе програмне забезпечення VPNFilter було локалізовано та знешкоджено.
Зазначають, що у травні вже були зафіксовані факти підготовки російських спецслужб до проведення кібератаки з використанням саме вірусу VPNFilter.
VPNFilter - багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення і кіберрозвідки, і деструктивних кібероперацій.
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