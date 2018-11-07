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У СБУ заявили, що запобігли кібератаці на хлоропереливну станцію на Дніпропетровщині

Системи управління були навмисне уражені комп'ютерним вірусом VPNFilter з території Росії
Співробітники Служби безпеки заблокували спробу російських спецслужб здійснити кібератаку на хлоропереливну станцію в селищі Аули Дніпропетровської області, яка є об'єктом критичної інфраструктури країни.
У СБУ заявили, що запобігли кібератаці на хлоропереливну станцію на Дніпропетровщині Фото: з відкритих джерел

Фахівці спецслужби встановили, що протягом декількох хвилин системи управління технологічними процесами і системи виявлення ознак аварійних ситуацій підприємства були уражені комп'ютерним вірусом VPNFilter з території РФ. Зазначають, що продовження кібератаки могло призвести до зриву технологічних процесів і можливої аварії.

"Задум кібератаки полягав у блокуванні сталого функціонування переливної станції, яка забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційні підприємства на всій території України", - повідомляють на сайті СБУ.

СБУ також стверджує, що так удалося запобігти потенційній техногенній катастрофі. Шкідливе програмне забезпечення VPNFilter було локалізовано та знешкоджено.

Зазначають, що у травні вже були зафіксовані факти підготовки російських спецслужб до проведення кібератаки з використанням саме вірусу VPNFilter.

VPNFilter - багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення і кіберрозвідки, і деструктивних кібероперацій.

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11 07 2018 10:50
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