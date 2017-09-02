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У секторі Газа стався вибух у тунелі: є загиблі

Ймовірною причиною вибуху є бомбардування тунелю ізраїльським військовим літаком
У секторі Газа прогримів вибух у тунелі, внаслідок якого загинули дві людини, а п'ятеро дістали поранення.
У секторі Газа стався вибух у тунелі: є загиблі Сектор Газа. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

У Міністерстві охорони здоров'я Гази стверджують, що причиною вибуху є бомбардування тунелю ізраїльським військовим літаком, повідомляє Reuters.

"Представник Міністерства охорони здоров'я Гази заявив, що в четвер поблизу єгипетського кордону вбили двох людей, ще п'ятеро поранені. У Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили, що їм невідомо про ці атаки", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що минулоріч збройні сили Ізраїлю завдали ударів по позиціях палестинського ісламістського руху ХАМАС і пов'язаних із ним воєнізованих угруповань.

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09 02 2017 10:14
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