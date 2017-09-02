У секторі Газа стався вибух у тунелі: є загиблі

У секторі Газа прогримів вибух у тунелі, внаслідок якого загинули дві людини, а п'ятеро дістали поранення.

У Міністерстві охорони здоров'я Гази стверджують, що причиною вибуху є бомбардування тунелю ізраїльським військовим літаком, повідомляє Reuters.

"Представник Міністерства охорони здоров'я Гази заявив, що в четвер поблизу єгипетського кордону вбили двох людей, ще п'ятеро поранені. У Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили, що їм невідомо про ці атаки", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що минулоріч збройні сили Ізраїлю завдали ударів по позиціях палестинського ісламістського руху ХАМАС і пов'язаних із ним воєнізованих угруповань.