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У Секторі Гази вбили палестинського журналіста

Фотограф, поранений 6 квітня ізраїльськими силами, помер
У Секторі Гази загинув палестинський журналіст Ясер Муртаджа.
У Секторі Гази вбили палестинського журналіста Фото: aljazeera.com

Про це повідомляє Аl Jazeera з посиланням на палестинське міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що 30-річний фотограф агентства Ain Media був поранений в живіт, незважаючи на те, що на ньому був синій бронежилет з написом "Преса".

"Ясер знімав своєю камерою поруч зі мною, коли ми чули звук стрілянини. Він просто упав на землю і сказав: "Мене підстрелили", – розповів Al Jazeera фотограф Хосам Салем, який був свідком події.

Об'єднання палестинських журналістів заявило, що під час протестів у п'ятницю було поранено ще сімох журналістів.

Об’єднання опублікувало фотографії журналіста Халила Абу Атіра, якого було поранено під час висвітлення протесту в Газі у п'ятницю.


Фото: twitter.com/PalinfoAr

Разом з тим, ізраїльська армія заявила, що вона "не має наміру стріляти в журналістів, і обставини, в яких журналісти нібито поранені [збройними силами Ізраїлю], невідомі і досліджуються".

З початку акцій протесту 30 березня, коли десятки тисяч людей вийшли на прикордонну територію з Ізраїлем з вимогою забезпечити право на повернення палестинських біженців, застрелено 31 палестинця.

1 квітня Ізраїль відмовився провести незалежне розслідування сутичок у Секторі Гази.

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07 04 2018 20:55
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