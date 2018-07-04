У Секторі Гази вбили палестинського журналіста
Про це повідомляє Аl Jazeera з посиланням на палестинське міністерство охорони здоров'я.
Зазначається, що 30-річний фотограф агентства Ain Media був поранений в живіт, незважаючи на те, що на ньому був синій бронежилет з написом "Преса".
"Ясер знімав своєю камерою поруч зі мною, коли ми чули звук стрілянини. Він просто упав на землю і сказав: "Мене підстрелили", – розповів Al Jazeera фотограф Хосам Салем, який був свідком події.
Об'єднання палестинських журналістів заявило, що під час протестів у п'ятницю було поранено ще сімох журналістів.
Об’єднання опублікувало фотографії журналіста Халила Абу Атіра, якого було поранено під час висвітлення протесту в Газі у п'ятницю.
Фото: twitter.com/PalinfoAr
Разом з тим, ізраїльська армія заявила, що вона "не має наміру стріляти в журналістів, і обставини, в яких журналісти нібито поранені [збройними силами Ізраїлю], невідомі і досліджуються".
З початку акцій протесту 30 березня, коли десятки тисяч людей вийшли на прикордонну територію з Ізраїлем з вимогою забезпечити право на повернення палестинських біженців, застрелено 31 палестинця.
1 квітня Ізраїль відмовився провести незалежне розслідування сутичок у Секторі Гази.
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