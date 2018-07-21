У Секторі Гази влада Ізраїлю та ХАМАС узгодили чергове перемир'я

Радикальний палестинський рух ХАМАС оголосив про припинення вогню у Секторі Гази.

Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР

Умови перемир'я узгодили з ізраїльським урядом, а посередниками між сторонами конфлікту виступили Єгипет та ООН, заявив речник ХАМАСу, повідомляє Reuters.

Натомість в уряді Ізраїлю ще не підтвердили домовленість з палестинцями. Наразі операції проти ХАМАСу в Секторі Гази не проводяться, повідомили ізраїльські військові.

Передувало припиненню вогню чергове загострення: після вбивства військового, ВПС Ізраїлю вдарили по 68 цілям ХАМАС у Секторі Гази.

Солдата важко поранили кулею снайпера в груди, йдеться у повідомленні в Twitter ізраїльської армії. Для евакуації тяжкопораненого солдата на місце інциденту прибув санітарний гелікоптер, проте поранення виявилося смертельним - військовослужбовець помер на місці.

У відповідь на вбивство солдата ВПС Ізраїлю вразили за кілька годин 68 цілей ХАМАС у Секторі Гази.

"Нещодавно літаки провели широкомасштабну атаку на військові цілі ХАМАС у Секторі Гази після серйозного нападу на солдатів у другій половині дня. В даний час IDF здійснюють напади в різних місцях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, після атаки Ізраїлю з території сектора Гази вилетіли три ракети, дві з них були перехоплені системою ППО.