У Секторі Гази влада Ізраїлю та ХАМАС узгодили чергове перемир'я
Умови перемир'я узгодили з ізраїльським урядом, а посередниками між сторонами конфлікту виступили Єгипет та ООН, заявив речник ХАМАСу, повідомляє Reuters.
Натомість в уряді Ізраїлю ще не підтвердили домовленість з палестинцями. Наразі операції проти ХАМАСу в Секторі Гази не проводяться, повідомили ізраїльські військові.
Передувало припиненню вогню чергове загострення: після вбивства військового, ВПС Ізраїлю вдарили по 68 цілям ХАМАС у Секторі Гази.
Солдата важко поранили кулею снайпера в груди, йдеться у повідомленні в Twitter ізраїльської армії. Для евакуації тяжкопораненого солдата на місце інциденту прибув санітарний гелікоптер, проте поранення виявилося смертельним - військовослужбовець помер на місці.
У відповідь на вбивство солдата ВПС Ізраїлю вразили за кілька годин 68 цілей ХАМАС у Секторі Гази.
"Нещодавно літаки провели широкомасштабну атаку на військові цілі ХАМАС у Секторі Гази після серйозного нападу на солдатів у другій половині дня. В даний час IDF здійснюють напади в різних місцях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, після атаки Ізраїлю з території сектора Гази вилетіли три ракети, дві з них були перехоплені системою ППО.
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