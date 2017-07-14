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На Львівщині невідомі підпалили монастир

У медичні заклади зі скаргами на погане самопочуття звернулись двадцять мешканців монастиря
Зловмисники кинули на територію монастиря п’ять пляшок з запальною сумішшю. Вогнем пошкоджено фасад будинку, двадцять мешканців монастиря звернулись за медичною допомогою.
На Львівщині невідомі підпалили монастир Фото:lv.npu.gov.ua

У Шевченківський відділ поліції 14 липня о 00.19 надійшло повідомлення про те, що у селищі Брюховичі на територію монастиря невідомі особи кинули пляшки з запальною сумішшю, внаслідок чоло сталась пожежа.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що з-за паркану на територію монастиря, у якому проживає тридцять осіб, було кинуто п’ять пляшок з запальною  сумішшю, чотири з яких зайнялись. Одна пляшка з сумішшю не розбилась. Пожежа була локалізована, - повідомляє прес-служба ГУ НП Львівської області.

Фото:lv.npu.gov.ua

У медичні заклади зі скаргами на погане самопочуття звернулись двадцять мешканців монастиря. Після надання медичної допомоги нікого з них не госпіталізували. Вогнем пошкоджено фасад будинку та два вікна на першому та другому поверхах.

Зараз на місці події проводяться першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину. Вирішується питання про відкриття кримінальне провадження.

Нагадаємо, у селі Мила Києво-Святошинського району виникла серйозна пожежа на складі деревини.

 
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14 07 2017 11:40
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