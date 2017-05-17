CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Нові Петрівці під Києвом горить сміттєзвалище, що належить комунальному підприємству Вишгородської райдержадміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У селі на Київщині горить сміттєзвалище
Відстань звалища від населеного пункту становить близько 6 км
Фото: dsns.gov.ua
"Пожежники встановили, що горить сміття окремими осередками, а основний осередок загоряння має площу 0,5 га. Крім того, існує кілька окремих вогнищ загальною площею 1-1,2 га. Відстань звалища від населеного пункту становить близько 6 км", - повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Фото: dsns.gov.ua
На місці пожежі проведено виїзне засідання комісії ТЕБ і НС на чолі з головою Вишгородської РДА та начальником Головного управління ДСНС у Київській області, на якому було ухвалено вжити заходів для ліквідації цієї пожежі.
Нагадаємо, що в п’ятницю, 5 травня, в Ужгороді сталося загорання сміття на контейнерному майданчику АВЕ-Ужгород по вулиці Сріблястій.
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