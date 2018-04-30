У селі на Одещині на весіллі отруїлися 20 людей

У селі Нерубайське Одеської області на весіллі отруїлися 20 людей, у тому числі п'ятирічна дитина.

Попередній діагноз у всіх госпіталізованих - харчова токсикоінфекція середнього ступеня тяжкості, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.

З 20 хворих 18 направлено в Одеську міську інфекційну лікарню, а двоє залишилися в інфекційному відділенні Біляївської ЦРЛ. Усі хворі пов'язують свій стан із вживанням страв, виготовлених у місцевому ресторані під час весілля. Всього на захід було запрошено 84 особи.

Фахівці відібрали проби їжі та напоїв для проведення лабораторного контролю. Роботу кафе тимчасово припинено. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держспоживслужби області.