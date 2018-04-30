CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Нерубайське Одеської області на весіллі отруїлися 20 людей, у тому числі п'ятирічна дитина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У селі на Одещині на весіллі отруїлися 20 людей
Роботу кафе тимчасово припинено
Фото: firtka.if.ua
Попередній діагноз у всіх госпіталізованих - харчова токсикоінфекція середнього ступеня тяжкості, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.
З 20 хворих 18 направлено в Одеську міську інфекційну лікарню, а двоє залишилися в інфекційному відділенні Біляївської ЦРЛ. Усі хворі пов'язують свій стан із вживанням страв, виготовлених у місцевому ресторані під час весілля. Всього на захід було запрошено 84 особи.
Фахівці відібрали проби їжі та напоїв для проведення лабораторного контролю. Роботу кафе тимчасово припинено. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держспоживслужби області.
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