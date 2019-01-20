У селі на Одещині запроваджують карантин через спалах кору

У Шевченковому станом на 17 годину 19 січня на кір уже захворіли 14 дітей

У селі Шевченкове на Одещині з 21 січня запроваджують карантин у школах та дитячих садках через спалах кору.

"З понеділка у навчальних закладах с. Шевченкове та дитсадку карантин!", - повідомив голова об'єднаної Кілійської громади, до складу якої входить Шевченкове, Павло Бойченко.

Бойченко додав, що рішення щодо інших шкіл, які входять у громаду, ухвалять зранку 21 січня на виконкомі.

Одеське видання "Думская" з посиланням на Бойченка вказує, що з 14 хворих на кір дітей 12 лікуються вдома, двоє - у стаціонарі лікарні.

"Одна дитина в тяжкому стані й зараз вирішують питання щодо її переведення в Одесу", - зазаначив голова ОТГ.

У Шевченковому проживає понад 5 тисяч осіб, до об'єднаної Кілійської громади входить три села - це понад 28 тисяч жителів.

Нагадаємо, 15 січня у Львівській обласній клінічній лікарні від ускладнень, спровокованих кором, померла 36-річна львів’янка.