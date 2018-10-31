У селі під Черніговом встановили дерево із сонячних батарей, яке заряджає мобільні телефони

Про це розповів заступник голови Чернігівської райдержадміністрації Андрій Курданов.

"Сьогодні їхав через с. Старий Білоус та побачив незвичайне дерево – це і сонячний ліхтар у кленових листочках, і можна підзарядити свій мобільний. Приємно, що в наших селах можна побачити щось нове і цікаве", – зазначив Курданов.

За його словами, встановити дерево в селі допомогли спонсори, які займаються сучасними технологіями.