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У селі під Черніговом встановили дерево із сонячних батарей, яке заряджає мобільні телефони

Встановити сонячні батареї допомогли спонсори
У селі Старий Білоус Чернігівського району встановили технологічну конструкцію у формі дерева з маленьких сонячних батарей із ліхтарями та можливістю підзарядити телефон.
У селі під Черніговом встановили дерево із сонячних батарей, яке заряджає мобільні телефони Фото: facebook.com/curdanov

Про це розповів заступник голови Чернігівської райдержадміністрації Андрій Курданов.

"Сьогодні їхав через с. Старий Білоус та побачив незвичайне дерево – це і сонячний ліхтар у кленових листочках, і можна підзарядити свій мобільний. Приємно, що в наших селах можна побачити щось нове і цікаве", – зазначив Курданов.

За його словами, встановити дерево в селі допомогли спонсори, які займаються сучасними технологіями.

Нагадаємо, у Прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl.

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31 10 2018 20:23
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