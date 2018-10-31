CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Старий Білоус Чернігівського району встановили технологічну конструкцію у формі дерева з маленьких сонячних батарей із ліхтарями та можливістю підзарядити телефон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У селі під Черніговом встановили дерево із сонячних батарей, яке заряджає мобільні телефони
Встановити сонячні батареї допомогли спонсори
Фото: facebook.com/curdanov
Про це розповів заступник голови Чернігівської райдержадміністрації Андрій Курданов.
"Сьогодні їхав через с. Старий Білоус та побачив незвичайне дерево – це і сонячний ліхтар у кленових листочках, і можна підзарядити свій мобільний. Приємно, що в наших селах можна побачити щось нове і цікаве", – зазначив Курданов.
За його словами, встановити дерево в селі допомогли спонсори, які займаються сучасними технологіями.
Нагадаємо, у Прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 10 2018 20:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- ВІДЕО В Адміністрації Президента не знають, куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"