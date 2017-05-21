У селі під Києвом не змогли провести вибори, бо не було депутатів та грошей

Щоб село отримало кошти, депутати мали внести зміни до бюджету села

Сьогодні, 21 травня, в селі Синиця під Києвом мали повторно відбутися вибори до сільської ради. Однак через відсутність фінансування вони були зірвані.

Про це повідомила голова сільської виборчої комісії Тетяна Потеля, пише "Громадське".

Аби село отримало кошти на проведення виборів, місцеві депутати мали внести зміни до бюджету села, однак цього не сталося, оскільки ці депутати раніше були відкликані.

Потеля додала, що наразі ініціативна група, яка збирала підписи за відкликання депутатів, подала заяву в Центральний виборчий комітет з проханням призначити вибори депутатів 16 червня, але питання фінансування наразі не вирішене.

Нагадаємо, за партійними списками на виборах в об'єднаних територіальних громад 30 квітня переміг "Наш край".