У селищі на Херсонщині стався конфлікт між військовими і цивільними

Голопристанське відділення поліції відкрило кримінальне провадження у зв'язку з побиттям 20-річного чоловіка, повідомляє головне управління Національної поліції у Херсонській області.

У поліцію звернулася його мати, вона розповіла, що в ніч на 9 березня її син був побитий біля одного з розважальних закладів у с. Нова Збур'ївка Голопристанського району. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Поліцейські попередньо встановили, що за вказаною адресою сталася бійка, в результаті якої невідомі у камуфляжній формі завдали потерпілому ушкодження. Зараз відпрацьовується версія про можливу причетність до цього кримінального правопорушення військовослужбовців військової частини, яка дислокується в с. Нова Збур'ївка.

У Facebook є відео, на якому видно, як, за словами автора повідомлення, "натовп військових напав на людей, що стояли біля магазину, і жорстоко побив їх".

Прес-центр командування Військово-морських сил України підтвердив, що між військовими і цивільними у селі Нова Збур'ївка існує конфлікт.

"Цивільними особами була спровокована бійка з військовослужбовцями. Так, кілька цивільних осіб побили військовослужбовця, що спровокувало бійку. Після чого, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, цивільні особи приїхали на автомобілі марки BMW до військового об'єкту, де висловлювалися на адресу військових нецензурною лайкою і вели себе агресивно. У зв'язку з несанкціонованим перетином охоронного периметра, згідно зі службовими інструкціями, вони були затримані і передані викликаному наряду Національної поліції України. Варто зазначити, що всі зазначені військовослужбовці були тверезі. Зараз зафіксовано тілесні ушкодження як військовослужбовців, так і цивільних осіб", - стверджується в повідомленні.

Військова служба правопорядку і командування ВМС ЗСУ проводять службові перевірки. Військові обіцяють, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

За словами місцевих жителів, які описали свою версію події в листі місцевому виданню "Херсон онлайн", такі випадки не поодинокі. "Військові влаштовують перестрілки, весь час провокують конфлікти, хіба це допустимо?.. Влітку ситуація була, загинула сім'я, тому що військовий їхав без документів на зламаному танку, винних не покарали!", - йдеться у ньому.

Нагадаємо, Хмельницька міська влада ухвалила рішення щодо водія маршрутного таксі №38, який відмовив у пільговому проїзді вдові загиблого на Донбасі розвідника Нацгвардії Олександра Бойка Світлані. Водій поїде в зону АТО з гуманітарною місією на своєму авто за рахунок перевізника.