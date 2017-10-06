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У селищі під Москвою чоловік почав стріляти у перехожих, щонайменше четверо загиблих

За інформацією поліції, кількох людей доправили в лікарню
У російському селищі Кратово під Москвою чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули люди.
У селищі під Москвою чоловік почав стріляти у перехожих, щонайменше четверо загиблих Фото: tass.ru

Чоловік почав стріляти у перехожих з мисливської рушниці. Наразі відомо про чотирьох загиблих, повідомляє ТАСС.

За інформацією поліції, кількох людей доправили в Жуковську міську лікарню з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Нападник забарикадувався у будинку. Зазначається, що бійці Росгвардіі почали штурм будинку.

Повідомляється також, що у будинку живуть чотири родини. Мешканці сусідніх будинків сховалися в підвалах.

За офіційними даними, стріляв чоловік 1967 року народження. ТАСС повідомляє з посиланням на очевидців, що він воював в Чечні. За словами сусідів, він страждає психічним розладом.

Як стало відомо згодом, чоловік стріляв у бійців Росгвардії, які розпочали штурм. До цього він кинув дві гранати.

Представник Головного слідчого управління СК по Московській області Олена Фокіна повідомила, що порушено кримінальну справу за ст. 105 КК РФ ("Убивство"). Також, за інформацією Фокіної, о 19:20 за московським часом одна з постраждалих померла в Раменське лікарні, її чоловік перебуває у важкому стані.

Джерело ТАСС у правоохоронних органах повідомило, що чоловіку, який влаштував стрілянину, вдалося втекти.

"Він зник. Зона оточення розширюється, під контроль взято виїзд із селища", – сказало джерело.

Нагадаємо, невідомий застрелив трьох людей у супермаркеті в штаті Пенсільванія, США.

У суботу, 10 червня, у Шевченківському районі Харкова з гранатомета обстріляли недобудову офісного центру.

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10 06 2017 21:00
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