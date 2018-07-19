У Сенат США внесено законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"

Американський сенатор-республіканець Джон Баррассо вніс законопроект, який передбачає обов'язкове введення санкцій США проти учасників проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Баррассо пояснив, що Росія намагається побудувати цей газопровід методом політичного примусу і маніпуляцій, а його законопроект дозволить союзникам НАТО в Євросоюзі ухилитися від дій Москви, пише "Голос Америки".

"Президент Росії Володимир Путін використовує російський природний газ як інструмент для вимагання і погроз на адресу наших партнерів. Пропонований законопроект забере в Росії цю геополітичну зброю через введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" і сприяння збільшенню експорту американського природного газу нашим союзникам. З огляду на достатню кількість природного газу в США, нам час використовувати американські енергоресурси, щоб забезпечити довгострокову і надійну енергетичну безпеку наших союзників", - йдеться у заяві Барррассо.

Він вважає, що російський трубопровід зробить Європу більш залежною, підірвавши диверсифікацію європейських джерел енергії, її постачальників і маршрутів доставки.

Законопроектом передбачено запровадження санкцій проти осіб, які здійснюють інвестиції в російські проекти експорту енергоносіїв, що надають гарантії для позик на ці цілі, а також здійснюють постачання товарів і послуг для цих проектів.

Крім санкцій, законопроект доручає постійному представникові США в НАТО спонукати держави-членів НАТО до спільної роботи для досягнення енергетичної безпеки членів і партнерів Альянсу в Європі і Євразії.

Документ закликає уряд США розробити комплексну трансатлантичну стратегію, спрямовану на підвищення енергетичної безпеки союзників і партнерів по НАТО і збільшення експорту американських енергоносіїв у ці країни.

Законопроект також вимагає від міністра енергетики США прискорити видачу дозволів на експорт природного газу союзникам по НАТО, Японії та іншим країнам, де експорт газу буде відповідати інтересам національної безпеки США.

Нагадаємо, "Північний потік - 2" — проект магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км, який є розширенням "Північного потоку". Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса пролягає паралельно діючому магістральному газопроводу.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.