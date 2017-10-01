У Сенат США внесено законопроект про "всеосяжні" санкції проти РФ

На розгляд Сенату США внесено законопроект про нові санкції проти Росії.

Про це повідомив сенатор-демократ Бен Кардін в Facebook.

"Я представляю двопартійний законопроект про введення всеосяжних санкцій щодо Росії. Кожна спецслужба США дійшла до висновку, що вони цілеспрямовано заважали нашим президентським виборам. Це напад на нашу демократію. Це напад на наш суверенітет. Ми повинні реагувати відповідним чином і рішуче. Йдеться про захист нашої країни", - заявив сенатор.

Раніше сьогодні в Конгрес США внесли проект закону про створення комісії з розслідування кібератак.

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".