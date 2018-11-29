Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Сенат США внесли проект резолюції, яка засуджує агресію Росії

Сенатори закликають Росію негайно звільнити українських моряків
Шестеро сенаторів США внесли на розгляд верхньої палати Конгресу проект резолюції, яка засуджує агресію Росії проти України.
У Сенат США внесли проект резолюції, яка засуджує агресію Росії Фото: joinfo.ua

Документ розміщено на офіційному сайті одного з ініціаторів, сенатора-республіканця Марко Рубіо, інформує Голос Америки.

У проекті засуджується нещодавній напад на український корабель в Керченській протоці, а також міститься заклик до Росії негайно звільнити українських моряків і припинити залякування кораблів, які здійснюють міжнародні постачання і проходять через Керченську протоку.

У вступній частині резолюції наводяться основні дані про інцидент 25 листопада, коли "збройні сили Російської Федерації провели постріли по трьох кораблях українських ВМС, які намагалися пройти через Керченську протоку", а також зазначається, що такі дії є порушенням міжнародного права і двосторонньої угоди від 2003 року між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G-20 через захоплення РФ українських моряків

Наводячи порушення, вчинені Росією, сенатори, зокрема, відзначили мілітаризацію Криму. З 2014 року кількість військових в Криму, за їхніми оцінками, збільшилася до 28 000 - 29 000, було додано шість нових підводних човнів, три фрегати, а також розміщені тактичні групи протиповітряної оборони С-400, йдеться в проекті резолюції.

Ініціаторами проекту резолюції стали сенатори Марко Рубіо, Рон Джонсон, Кріс Мерфі, Джон Баррассо, Роб Портман і Том Коттон.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що розраховує на підтримку США на саміті G-20. Він закликав Росію піти з України і висловив сподівання, що на саміті в Аргентині президент США Дональд Трамп звернеться з цим закликом до президента РФ Володимира Путіна.

Одним з можливих варіантів підтримки України, на думку Порошенка, може бути заходження суден НАТО в Чорне море.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2018 20:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.