У Сенат США внесли проект резолюції, яка засуджує агресію Росії
Документ розміщено на офіційному сайті одного з ініціаторів, сенатора-республіканця Марко Рубіо, інформує Голос Америки.
У проекті засуджується нещодавній напад на український корабель в Керченській протоці, а також міститься заклик до Росії негайно звільнити українських моряків і припинити залякування кораблів, які здійснюють міжнародні постачання і проходять через Керченську протоку.
У вступній частині резолюції наводяться основні дані про інцидент 25 листопада, коли "збройні сили Російської Федерації провели постріли по трьох кораблях українських ВМС, які намагалися пройти через Керченську протоку", а також зазначається, що такі дії є порушенням міжнародного права і двосторонньої угоди від 2003 року між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.
Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G-20 через захоплення РФ українських моряків
Наводячи порушення, вчинені Росією, сенатори, зокрема, відзначили мілітаризацію Криму. З 2014 року кількість військових в Криму, за їхніми оцінками, збільшилася до 28 000 - 29 000, було додано шість нових підводних човнів, три фрегати, а також розміщені тактичні групи протиповітряної оборони С-400, йдеться в проекті резолюції.
Ініціаторами проекту резолюції стали сенатори Марко Рубіо, Рон Джонсон, Кріс Мерфі, Джон Баррассо, Роб Портман і Том Коттон.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.
Раніше президент Петро Порошенко заявив, що розраховує на підтримку США на саміті G-20. Він закликав Росію піти з України і висловив сподівання, що на саміті в Аргентині президент США Дональд Трамп звернеться з цим закликом до президента РФ Володимира Путіна.
Одним з можливих варіантів підтримки України, на думку Порошенка, може бути заходження суден НАТО в Чорне море.
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