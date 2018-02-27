У Сенат США внесли законопроект про кібердопомогу Україні
Про це повідомляє в Facebook посольство України в США.
"Двопартійна група американських сенаторів на чолі з демократом Шерродом Брауном і республіканцем Патріком Туумі представила на розгляд Сенату дзеркальну версію проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", схваленого Палатою представників 7 лютого", - сказано в повідомленні.
Як наголошується, документ спрямований на надання допомоги Україні в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки, зокрема, що стосується посилення захисту комп'ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних і комунікаційних технологій, а також сприяння розширенню участі України в програмах обміну інформацією, пов'язаною з проблематикою кібербезпеки, і міжнародних зусиль з протидії загрозам у всесвітній Інтернет-мережі.
У законопроекті підтверджується прихильність США Хартії про стратегічне партнерство між Україною і США, з Будапештським меморандумом про гарантії безпеки, підтримку співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).
Співавторами законопроекту виступили також сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Еймі Клобучар.
Для набуття чинності документ повинен бути підтриманий Сенатом і підписаний Президентом США.
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі