У Сенат США внесли законопроект про кібердопомогу Україні

Група американських сенаторів внесла до Сенату США законопроект про посилення співпраці з Україною у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє в Facebook посольство України в США.

"Двопартійна група американських сенаторів на чолі з демократом Шерродом Брауном і республіканцем Патріком Туумі представила на розгляд Сенату дзеркальну версію проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", схваленого Палатою представників 7 лютого", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, документ спрямований на надання допомоги Україні в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки, зокрема, що стосується посилення захисту комп'ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних і комунікаційних технологій, а також сприяння розширенню участі України в програмах обміну інформацією, пов'язаною з проблематикою кібербезпеки, і міжнародних зусиль з протидії загрозам у всесвітній Інтернет-мережі.

У законопроекті підтверджується прихильність США Хартії про стратегічне партнерство між Україною і США, з Будапештським меморандумом про гарантії безпеки, підтримку співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

Співавторами законопроекту виступили також сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Еймі Клобучар.

Для набуття чинності документ повинен бути підтриманий Сенатом і підписаний Президентом США.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.