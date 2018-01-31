У Сенаті Польщі підтримали "антибандерівський" закон

Сенатські комісії у Польщі підтримали закон, яким передбачається покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

На підтримку закону висловилися комісії з прав людини, верховенства права, з питань культури і ЗМІ. За прийняття закону в поточному вигляді виступили 11 сенаторів, п'ятеро були проти, повідомляє портал Onet.pl.

Сенатори відмовилися вносити зміни в пункт, який передбачає, що кожен, хто публічно і всупереч фактам приписує Польщі відповідальність або причетність до нацистських злочинів, злочинів проти людства або військових злочинів, буде покараний штрафом або отримає термін до трьох років.

Поправка про видалення із закону фрази "злочини українських націоналістів" була відхилена. Також сенатори не стали виключати трирічний тюремний термін зі списку покарань, передбачених законом про Інститут нацпам'яті.

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі прийняв поправку до закону про Інститут національної пам'яті, яка забороняє так звану "бандерівську ідеологію".

У свою чергу Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість через ухвалення в Польщі законопроекту, який передбачає введення кримінальної відповідальності за заперечення "злочинів українських націоналістів, які співпрацювали з третім рейхом".

Водночас у МЗС Польщі заявили, що закон про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології" стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".