У Сенаті США представили резолюцію із засудженням анексії Криму

Сенат США наголошує на невизнання США нелегальної спроби анексії Криму і закликає до збереження санкцій проти Росії.

Текст резолюції оприлюднили сенатор-республіканець від штату Огайо Роб Портман і сенатор-демократ від цього ж штату Шеррод Браун.

Співголова сенатського українського кокусу, сенатор від штату Огайо Роберт Портман, а також віце-голова кокусу, сенатор-демократ від цього штату Шеррод Браун представили проект резолюції "незаконного Засудження російської агресії в Україні у зв'язку з третьою річницею анексії Криму". Співавторами резолюції виступили майже півтора десятка сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

"В резолюції, присвяченій третій річниці спроб РФ анексувати Автономну Республіку Крим, незаконна російська військова окупація українського регіону Крим визнається таким, що суперечить міжнародним нормам, є актом неспровокованої агресії та загрозою регіональній стабільності", - йдеться в повідомленні.

Сенат підтверджує прихильність США до положень Будапештського меморандуму про гарантії безпеки та соціальної політики невизнання де-юре або де-факто суверенітету РФ над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами.

Американські законодавці також виступають за подальшу підтримку України, у тому числі шляхом посилення економічних санкцій проти РФ, передачі українській державі оборонних летальних коштів, підтримки демократії і надання гуманітарної допомоги на виконання прийнятого Конгресом відповідного законодавства.

Як відомо, 18 березня 2014 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про приєднання Криму і Севастополя". За дві доби до цього на зазначених територіях пройшов незаконний "референдум", який не визнають Україна і світове співтовариство.

Нагадаємо, що МЗС України звернувся до Росії з вимогою виконати резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України, прийняту 27 березня 2014 року.