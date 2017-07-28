НОВИНИСенат США не зміг скасувати закон про доступне медичне страхування, відомий як Obamacare, під час вирішального голосування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У сенаті США відмовились скасовувати закон про доступне медичне страхування
Результати голосування 49 - "за", 51 - "проти"
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Cемирічна боротьба республіканців проти Obamacare завершилася провалом.
Результати голосування 49 - "за", 51 - "проти". Разом із 46 демократами і двома незалежними сенаторами проти проголосували троє республіканських сенаторів - Сюзанна Коллінз, Ліза Мурковські та Джон Маккейн, повідомляє Reuters.
Лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл у промові після голосування визнав поразку республіканців.
Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.
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