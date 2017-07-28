У сенаті США відмовились скасовувати закон про доступне медичне страхування Результати голосування 49 - "за", 51 - "проти"

Сенат США не зміг скасувати закон про доступне медичне страхування, відомий як Obamacare, під час вирішального голосування.

Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Cемирічна боротьба республіканців проти Obamacare завершилася провалом. Результати голосування 49 - "за", 51 - "проти". Разом із 46 демократами і двома незалежними сенаторами проти проголосували троє республіканських сенаторів - Сюзанна Коллінз, Ліза Мурковські та Джон Маккейн, повідомляє Reuters. Лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл у промові після голосування визнав поразку республіканців. Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію