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У сенаті США відмовились скасовувати закон про доступне медичне страхування

Результати голосування 49 - "за", 51 - "проти"
Сенат США не зміг скасувати закон про доступне медичне страхування, відомий як Obamacare, під час вирішального голосування.
У сенаті США відмовились скасовувати закон про доступне медичне страхування Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Cемирічна боротьба республіканців проти Obamacare завершилася провалом.

Результати голосування 49 - "за", 51 - "проти". Разом із 46 демократами і двома незалежними сенаторами проти проголосували троє республіканських сенаторів - Сюзанна Коллінз, Ліза Мурковські та Джон Маккейн, повідомляє Reuters.

Лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл у промові після голосування визнав поразку республіканців.

Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.

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