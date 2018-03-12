У Сенаті США закликали НАТО відправити кораблі до Чорного моря і надати Україні зброю
На думку Баррассо, ці дії продемонструють народу України підтримку США і покажуть Росії, що потрібно дотримуватися міжнародного права.
"Путін поважає силу і територію. Слова для нього небагато важать, а ось дії - так. Вважаю, ми повинні робити більше", - заявив Джон Баррассо в ефірі телеканалу NBC, повідомляє "Голос Америки".
Політик також схвально відгукнувся про рішення президента Дональда Трампа скасувати зустріч з Володимиром Путіним, яка планувалася на ці вихідні в Аргентині.
Баррассо закликав США надати Україні зброю для протиповітряної оборони, а також для оборони проти нападів з моря.
"Ми надали їм протитанкову зброю, повинні надати і протиповітряну зброю, а також зброю, щоб протистояти нападу кораблів", - заявив сенатор.
"Путін поважає силу і дії. Він не зупиниться, поки його не зупинять. Він чує запах страху. Повинно бути потужне стримування, а не просто розмови з Путіним. Він хитрий, агресивний, він знаходить слабкі місця і використовує їх", - додав Баррассо.
Основна потужність Путіна, на думку сенатора, полягає в трьох сферах: цифровій, енергетичній і військовій. Тому він закликав розвивати енергетику в США, а також закликав Німеччину заблокувати "Північний потік-2".
"Ми повинні робити все можливе, щоб ставати більш незалежними і домінувати в енергетиці. Також, вважаю, повинні залучати НАТО. Меркель зупинити будівництво трубопроводу "Північний потік-2", адже він означає залежність від російських енергоресурсів", - заявив він.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.
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