У Сенаті США запропонували посилити санкції проти РФ через Україну
Про це пише агентство Bloomberg.
Відзначається, що ініціаторами законопроекту виступили в середу голова банківського комітету верхньої палати Майк Грапо і старший демократ Шеррод Браун.
Вони заявили, що, згідно із законопроектом, нові санкції будуть спрямовані на сектор економіки Росії, включаючи гірничодобувну промисловість, металургію і залізничний транспорт.
"Не дивлячись на існуючі санкції, Росія як і раніше є ворожою, непокірною державою, яка розгортає свою військову діяльність, пов'язану з кібер-інформаційним шпигунством, і робить економічні заходи, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам і вбити клин між ними і їхніми союзниками", - йдеться в новому законопроекті.
Агентство пише, що повний текст законопроекту буде опублікований пізніше.
Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Групи семи не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.
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