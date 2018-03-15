CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСенегальський військовий вертоліт з 20 людьми на борту зазнав аварії на півдні країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сенегалі впав військовий вертоліт: семеро поранених, ще 13 осіб зникли безвісти
Причина падіння наразі невідома
Фото: Global Look Press/ZUMA/Kurt Desplenter
"На борту перебували 16 пасажирів і чотири члени екіпажу. Сімох вдалося врятувати, всі вони поранені. Решта 13 пропали безвісти", - йдеться в повідомленні eNCA.
Полковник сенегальських Збройних сил Абду Ндиая повідомив, що вертоліт впав в мангрових лісах на території округу Тамбакунда.
Причина падіння наразі невідома.
Нагадаємо, що 12 березня у столиці Непалу Катманду під час посадки розбився літак авіакомпанії US-Bangla Airlines. На борту літака перебувала 71 людина, в тому числі четверо членів екіпажу.
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15 03 2018 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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