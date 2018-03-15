У Сенегалі впав військовий вертоліт: семеро поранених, ще 13 осіб зникли безвісти Причина падіння наразі невідома

Сенегальський військовий вертоліт з 20 людьми на борту зазнав аварії на півдні країни.

Фото: Global Look Press/ZUMA/Kurt Desplenter

"На борту перебували 16 пасажирів і чотири члени екіпажу. Сімох вдалося врятувати, всі вони поранені. Решта 13 пропали безвісти", - йдеться в повідомленні eNCA. Полковник сенегальських Збройних сил Абду Ндиая повідомив, що вертоліт впав в мангрових лісах на території округу Тамбакунда. Причина падіння наразі невідома. Нагадаємо, що 12 березня у столиці Непалу Катманду під час посадки розбився літак авіакомпанії US-Bangla Airlines. На борту літака перебувала 71 людина, в тому числі четверо членів екіпажу.

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