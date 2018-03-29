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У Сербії чоловік погрожував підірвати себе біля будівлі парламенту

Чоловік приїхав до будівлі парламенту на пошкодженій автівці
У четвер невідомий чоловік погрожував підірвати себе біля приміщення сербського парламенту в Белграді.
У Сербії чоловік погрожував підірвати себе біля будівлі парламенту Фото: rts.rs

Як повідомляє Blic, 63-річний чоловік приїхав до будівлі парламенту на своєму авто близько першої дня.

Його автомобіль був сильно пошкоджений. Чоловік погрожував вчинити самогубство, підірвавши себе.

На місце прибули значні сили поліції, швидка та рятувальники, а також спеціальні поліцейські сили для нейтралізації вибухових пристроїв. Після години переговорів чоловік здався.

Як повідомляє N1, його доставили у нейропсихіатричну лікарню. За неофіційною інформацією ЗМІ, чоловік є колишнім членом сербськї армії та мав при собі пістолет і ручну гранату.

Будівлю парламент евакуювали. З допомогою металошукача були оглянути всі автомобілі навколо парламенту. На місці продовжують залишатися значні сили поліції.

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29 03 2018 15:57
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