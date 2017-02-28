У Сербії на оборонному заводі сталася серія вибухів: є постраждалі

На оборонному ремонтно-технічному заводі міста Крагуєвац (Сербія) прогриміли декілька вибухів, які призвели до пожежі.

Вибухи і пожежа призвели до різних травм як мінімум 20 осіб, повідомляє Радіо і телебачення Сербії (РТС).

За даними РТС, перший вибух стався близько 12:30 (13:30 за київським часом). Через деякий час пролунав другий.

Уточнюється, що травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 20 осіб, їх доставили в Клінічний центр міста Крагуєвац.

На місці події працюють пожежники, військові та працівники підприємства.

Нагадаємо, що на підприємстві з виробництва азотних добрив в Узбекистані "Ферганаазот" в місті Фергана на сході країни стався вибух, є жертви.