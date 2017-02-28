ПОЛІТИКА НОВИНИНа оборонному ремонтно-технічному заводі міста Крагуєвац (Сербія) прогриміли декілька вибухів, які призвели до пожежі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сербії на оборонному заводі сталася серія вибухів: є постраждалі
Постраждалих доставили в Клінічний центр міста Крагуєвац
Фото: rts.rs
Вибухи і пожежа призвели до різних травм як мінімум 20 осіб, повідомляє Радіо і телебачення Сербії (РТС).
За даними РТС, перший вибух стався близько 12:30 (13:30 за київським часом). Через деякий час пролунав другий.
Уточнюється, що травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 20 осіб, їх доставили в Клінічний центр міста Крагуєвац.
На місці події працюють пожежники, військові та працівники підприємства.
Нагадаємо, що на підприємстві з виробництва азотних добрив в Узбекистані "Ферганаазот" в місті Фергана на сході країни стався вибух, є жертви.
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28 02 2017 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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