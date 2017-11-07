CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півночі Сербії перекинувся польський автобус, який перевозив 50 пасажирів. В результаті ДТП одна людина загинула, 25 осіб отримали травми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сербії трапилась аварія за участі автобуса: є загиблий і постраждалі
З невстановлених поки причин автобус вилетів з дороги та перекинувся
Фото: RTS
За інформацією сербської поліції, аварія сталося близько восьмої ранку у вівторок біля села Фекетич, близько 100 км на північний захід від Белграда. Про це повідомляє The Associated Press.
З невстановлених поки причин автобус вилетів з дороги та перекинувся.
Автобус мав польські номерні знаки та їхав з Греції до Польщі. Він перевозив 50 пасажирів, у тому числі 27 дітей віком 13-16 років.
В результаті аварії загинув літній чоловік, а 25 постраждалих направили до місцевих лікарень.
Нагадаємо, 6 липня у масштабній дорожньо-транспортній пригоді в Центральноафриканській Республіці загинули щонайменше 78 осіб.
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11 07 2017 13:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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