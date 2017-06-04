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У Сербії тривають масові протести через перемогу пропутінського кандидата на виборах, - ВІДЕО

Вучич перемагає вже в першому турі з результатом 55%
У столиці Сербії Белграді протягом трьох днів не припиняються протести проти перемоги прем'єр-міністра Олександр Вучича на виборах президента.
У Сербії тривають масові протести через перемогу пропутінського кандидата на виборах, - ВІДЕО Фото: Reuters

Вчора, 5 квітня, на вулиці міста вийшли декілька тисяч людей, переважно студенти. Вони скандували: "Вучич, ти вкрав вибори" і "кінець диктатурі", повідомляє Reuters.

За інформацією euronews, на вулиці вийшли мешканці як мінімум 15 міст країни.


Фото: Reuters

Протестувальники звинувачують главу уряду в автократичному стилі правління. Всупереч тому, що функції президента Сербії в основному представницькі, люди побоюються, що Вучич збереже повний контроль над правлячою партією, а значить над парламентом і урядом.


Фото: Reuters

Після обробки всіх бюлетенів, Вучич перемагає вже в першому турі з результатом 55%.

Як відомо, прем'єр-міністр Сербії Олександар Вучич оголосив себе переможцем на президентських виборах, що пройшли в неділю, 2 квітня.

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06 04 2017 08:20
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