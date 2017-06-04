У Сербії тривають масові протести через перемогу пропутінського кандидата на виборах, - ВІДЕО
Вчора, 5 квітня, на вулиці міста вийшли декілька тисяч людей, переважно студенти. Вони скандували: "Вучич, ти вкрав вибори" і "кінець диктатурі", повідомляє Reuters.
За інформацією euronews, на вулиці вийшли мешканці як мінімум 15 міст країни.
Фото: Reuters
Протестувальники звинувачують главу уряду в автократичному стилі правління. Всупереч тому, що функції президента Сербії в основному представницькі, люди побоюються, що Вучич збереже повний контроль над правлячою партією, а значить над парламентом і урядом.
Фото: Reuters
Після обробки всіх бюлетенів, Вучич перемагає вже в першому турі з результатом 55%.
Як відомо, прем'єр-міністр Сербії Олександар Вучич оголосив себе переможцем на президентських виборах, що пройшли в неділю, 2 квітня.
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