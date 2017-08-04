Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Сербії тривають мітинги проти новообраного президента

Опозиція та її прибічники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями
Тисячі людей у суботу вийшли на мітинги в Белграді проти обрання на посаду президента Александра Вучича, що донедавна очолював сербський уряд.
У Сербії тривають мітинги проти новообраного президента Фото: EPA

Як повідомляє "Радіо Свобода", опозиція та її прибічники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями. Вони також називають його автократичним лідером, а його "Сербську прогресивну партію" звинувачують у корупції.

Одночасно з протестом проти Вучича в урядовому кварталі Белграда в суботу триває й мітинг із вимогою підвищити соціальні стандарти.

Як повідомлялося, протести опозиції у Сербії тривають увесь тиждень.

Александр Вучич переміг на виборах президента 2 квітня, у ЄС уже привітали його з перемогою.

Вучич декларує прихильність до євроінтеграції Сербії, водночас виступає за тісні зв’язки з Росією. 

Посада президента у Сербії, що є парламентською республікою, радше церемоніальна, водночас партія Вучича залишається найвпливовішою у країні.

Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський зазначав, що від результатів президентських виборів у Сербії залежить майбутнє та стабільність Балкан.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2017 18:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.