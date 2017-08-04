У Сербії тривають мітинги проти новообраного президента

Опозиція та її прибічники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями

Тисячі людей у суботу вийшли на мітинги в Белграді проти обрання на посаду президента Александра Вучича, що донедавна очолював сербський уряд.

Як повідомляє "Радіо Свобода", опозиція та її прибічники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями. Вони також називають його автократичним лідером, а його "Сербську прогресивну партію" звинувачують у корупції.

Одночасно з протестом проти Вучича в урядовому кварталі Белграда в суботу триває й мітинг із вимогою підвищити соціальні стандарти.

Як повідомлялося, протести опозиції у Сербії тривають увесь тиждень.

Александр Вучич переміг на виборах президента 2 квітня, у ЄС уже привітали його з перемогою.

Вучич декларує прихильність до євроінтеграції Сербії, водночас виступає за тісні зв’язки з Росією.

Посада президента у Сербії, що є парламентською республікою, радше церемоніальна, водночас партія Вучича залишається найвпливовішою у країні.

Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський зазначав, що від результатів президентських виборів у Сербії залежить майбутнє та стабільність Балкан.