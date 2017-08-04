У Сербії тривають мітинги проти новообраного президента
Як повідомляє "Радіо Свобода", опозиція та її прибічники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями. Вони також називають його автократичним лідером, а його "Сербську прогресивну партію" звинувачують у корупції.
Одночасно з протестом проти Вучича в урядовому кварталі Белграда в суботу триває й мітинг із вимогою підвищити соціальні стандарти.
Як повідомлялося, протести опозиції у Сербії тривають увесь тиждень.
Александр Вучич переміг на виборах президента 2 квітня, у ЄС уже привітали його з перемогою.
Вучич декларує прихильність до євроінтеграції Сербії, водночас виступає за тісні зв’язки з Росією.
Посада президента у Сербії, що є парламентською республікою, радше церемоніальна, водночас партія Вучича залишається найвпливовішою у країні.
Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський зазначав, що від результатів президентських виборів у Сербії залежить майбутнє та стабільність Балкан.
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