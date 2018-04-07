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У Сербії засудили бойовиків, які воювали на Донбасі на боці Росії

У разі доведення вчинення злочинів проти людяності, вони повинні постати перед судом у Гаазі
Сербія засудила кількох своїх громадян, які воювали на Донбасі на боці Росії.
У Сербії засудили бойовиків, які воювали на Донбасі на боці Росії Фото: AFP

"Відверто і ґрунтовно обговорили з сербськими друзями питання сербських найманців, які воювали на Донбасі на боці держави-окупанта - Росії. Вже є кілька судових вироків тут, у Сербії, за що вдячний сербській стороні", - повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці в Facebook.

Павло Клімкін додав, що в разі доведення вчинення злочинів проти людяності кимось із цих людей, вони повинні постати перед судом у Гаазі.

Нагадаємо, що Сербія відкрила 45 кримінальних проваджень проти найманців, що воювали на Донбасі і в Сирії.

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04 07 2018 08:22
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