ПОЛІТИКА НОВИНИСербія засудила кількох своїх громадян, які воювали на Донбасі на боці Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сербії засудили бойовиків, які воювали на Донбасі на боці Росії
У разі доведення вчинення злочинів проти людяності, вони повинні постати перед судом у Гаазі
Фото: AFP
"Відверто і ґрунтовно обговорили з сербськими друзями питання сербських найманців, які воювали на Донбасі на боці держави-окупанта - Росії. Вже є кілька судових вироків тут, у Сербії, за що вдячний сербській стороні", - повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці в Facebook.
Павло Клімкін додав, що в разі доведення вчинення злочинів проти людяності кимось із цих людей, вони повинні постати перед судом у Гаазі.
Нагадаємо, що Сербія відкрила 45 кримінальних проваджень проти найманців, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 07 2018 08:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов